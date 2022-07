Dragon Ball Xenoverse 2, nuove missioni e personaggi disponibili: ecco il trailer

Nel mentre si fa strada il rumor che vorrebbe Dragon Ball Xenoverse 3 in arrivo nel corso del 2024, ecco che Dimps e Bandai Namco Entertainment danno spazio al nuovo ricco pacchetto di aggiornamento di Dragon Ball Xenoverse 2.

L'update include l'arrivo di missioni inediti e nuovi personaggi giocabili tra cui Dyspo, Vegeta GT e Goku Ultra Istinto Sign, ora disponibili per tutti i giocatori PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia e PC.

Sono ora disponibili i due più recenti contenuti per Dragon Ball Xenoverse 2: il Legend Patrol Pack e il Conton City Vote Pack. Ci sono anche degli aggiornamenti gratuiti per i giocatori. Questo update gratuito include contenuti come il costume White Gi di Yamcha, il nuovo CC Mascot, la Partner Customization, nuovi Raid Quest e altro.

Il Conton City Vote Pack ha due nuove missioni Extra e tre nuovi personaggi, Goku (Ultra Istinto -Segno-), Dyspo e Vegeta (GT) che si uniscono al roster – sempre in espansione – di Dragon Ball Xenoverse 2. Rilasciato in precedenza per Nintendo Switch, il Legend Patrol Pack è disponibile adesso per le altre piattaforme e permette ai giocatori di divertirsi con la storia del primo Dragon Ball Xenoverse.