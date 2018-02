Dragon Ball Xenoverse 2: nuovi dettagli e immagini per l'Extra Pack 2 e Goku Ultra Istinto

Con, i giocatori possono creare il proprio personaggio e rivivere i combattimenti più emozionanti della serie di Dragon Ball. Oggi,ha annunciato l’arrivo di Goku Ultra Instinct e ulteriori dettagli sullo scenario di gioco Infinity History incluso nell’Extra Pack 2.

Goku Ultra Instinct (spoiler in basso) è la forma più potente dell’amato protagonista di Dragon Ball, Son Goku, che ha appena fatto il suo debutto nella serie anime Dragon Ball Super. Dotato di abilità stupefacenti come l’Automatic Dodge, il super attacco Soaring First e l’Ultimate Skill Godly Display, Son Goku è un lottatore estremamente potente e difficile da affrontare.

Infinite History, il nuovo scenario di gioco presenta il misterioso Fu, un giovane guerriero che viaggia nel tempo e studia l’energia che viene generata attraverso l’alterazione del corso della storia. In questo nuovo scenario, i giocatori dovranno scegliere se aiutare Fu e quindi cambiare il passato. Questa scelta condurrà a diverse modalità strategiche che potranno essere seguite tramite la funzione Tokipedia. Questo scenario offre anche cutscene CG dedicate che variano a seconda dei personaggi scelti per completare la missione.

Dragon Ball Xenoverse 2 è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. In calce trovate una serie di nuove immagini pubblicate da Bandai Namco.