Dragon Ball Xenoverse 2: nuovi dettagli sui contenuti in arrivo

: In occasione del primo anniversario dimetterà a disposizioni nuovi contenuti per tutti i fan del browler ispirato all'opera di Akira Toriyama,alcuni dei quali saranno completamente gratuiti.

Extra Pack 1 includerà tantissimi nuovi contenuti come Tapion, Androide 13, Dabura e Buu (dopo aver assorbito Gohan) come personaggi giocabili e Zamasu come istruttore, 4 nuovi costumi, 5 nuove quest, 13 nuove abilità e tanto altro! L’aggiornamento autunnale conterrà anche dei contenuti scaricabili gratuitamente: la nuova modalità Hero Colosseum, un nuovo campo di battaglia dove i giocatori possono usare le loro figurine digitali in questo gioco da tavolo strategico. Come tutti i personaggi, ogni figurine ha le proprie peculiarità e abilità.

Questo aggiornamento gratuito offrirà anche nuove missioni a livello esperto, raid quest e musiche di sottofondo personalizzabili. In allegato alla notizia trovate tante nuovi immagini dei contenuti in arrivo.