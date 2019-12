Dragon Ball Xenoverse 2: nuovo aggiornamento e Ultra Pack 2 in arrivo

Bandai Namco Games Japan ha annunciato l'arrivo del decimo aggiornamento gratuito di Dragon Ball Xenoverse 2 e del nuovo DLC Ultra Pack 2, entrambi disponibili da questa settimana in Giappone e presumibilmente anche in Europa.

L'aggiornamento gratuito arriverà l'11 dicembre mentre l'Ultra Pack 2 sarà scaricabile dal giorno successivo su tutte le piattaforme. L'update includerà migliorie al Photo Mode, nuove skill, costumi, accessori e altri contenuti non meglio specificati, il pacchetto Ultra Pack 2 invece aggiunge al roster Androide 21 e Super Uub, oltre ad alcune Quest Parallele aggiuntive.

Dragon Ball Xenoverse 2 è disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, anche in versione Lite gratis con accesso ad una ridotta porzione del gioco. Il titolo ha venduto oltre cinque milioni di copie e Bandai Namco continuerà a supportarlo probabilmente anche nel 2020 (così come Dragon Ball FighterZ) dopo l'uscita di Dragon Ball Z Kakarot, in attesa che la compagnia annunci l'attesissimo Dragon Ball Xenoverse 3, mai confermato ufficialmente ma richiesto a gran voce dalla community.