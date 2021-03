Dragon Ball Xenoverse 2: tutti i contenuti del Legendary Pack 1 nel nuovo trailer

Con l'uscita del Legendary Pack 1 di Dragon Ball Xenoverse 2 ormai imminente, Bandai Namco ha diffuso oggi un nuovo trailer che elenca nel dettaglio tutti i contenuti del prossimo DLC in arrivo il 18 marzo, oltre alle novità del nuovo aggiornamento gratuito disponibile da oggi.

Piatto forte del Legendary Pack 1 sono i due nuovi personaggi giocabili: il Signore della Distruzione Toppo e Pikkon, il più potente guerriero della Galassia dell'Ovest. Tra le altri novità ad arricchire l'offerta del titolo Bandai Namco troveremo due missioni extra, tre missioni parallele, tre costumi, sei mosse inedite, cinque super anime e 15 illustrazioni aggiuntive. E non è ancora finita: verranno inseriti Janemba CC Mascot e cinque figurine inedite per l'Hero Colosseum.

A distanza di quasi cinque anni dal suo debutto sul mercato (il titolo è disponibile su PS4, Xbox One e PC dall'ottobre 2016, arrivando l'anno successivo anche su Switch), Dragon Ball Xenoverse 2 continua ad attirare ancora l'attenzione dei fan dell'iconico manga e anime firmato da Akira Toriyama, e questo nonostante Bandai Namco abbia prodotto negli anni successivi altri titoli dedicati al franchise quali Dragon Ball FighterZ e Dragon Ball Z: Kararot. Xenoverse 2 ha recentemente raggiunto le 7 milioni di copie distribuite, motivo per cui la casa giapponese non intende mollare la presa con questo titolo, rivelando che il Legendary Pack 2 arriverà il prossimo autunno. Per approfondire potete leggere anche la nostra recensione di Dragon Ball Xenoverse 2.