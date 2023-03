Dragon Ball Xenoverse 2: Orange Piccolo e Cell Max in azione nel trailer dei nuovi DLC

Il publisher Bandai Namco Entertainemnt e gli sviluppatori di Dimps hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato a Dragon Ball Xenoverse 2, con cui possiamo dare un primo sguardo ad alcuni dei contenuti in arrivo con i prossimi DLC a pagamento e gli aggiornamenti gratuiti del picchiaduro.

Come evidenziato all'interno del filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, con l'Hero of Justice Pack 2, ovvero il prossimo DLC a pagamento di Dragon Ball Xenoverse 2, sarà introdotto il personaggio di Orange Piccolo insieme ad un altro lottatore ancora celato nel mistero.

Il trailer concede spazio anche al sedicesimo aggiornamento gratuito del picchiaduro di Dimps, grazie al quale assisteremo all'entrata in scena di Cell Max, che arriva direttamente dal film Dragon Ball Super: Super Hero per diventare un nuovo boss Raid di Dragon Ball Xenoverse 2. Sfortunatamente non ci sono ancora date di lancio né per l'Hero of Justice Pack 2 né per l'update gratuito, con Bandai Namco e Dimps che si sono limitati a specificare che i nuovi contenuti attesi su PC e console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch saranno introdotti "prossimamente" all'interno del titolo.

L'universo ideato di Akira Toriyama è destinato ad espandersi ancor di più nel mondo videoludico grazie al ritorno di Dragon Ball Budokai Tenkaichi.