Dragon Ball Xenoverse 2 per Switch raggiunge quota 400.000 copie distribuite

ha annunciato che la versione Switch diha raggiunto quota 400.000 copie distribuite in tutto il mondo dal lancio, avvenuto nel mese di settembre.

Nel mese di lancio il publisher ha spedito 300.000 unità ai rivenditori mentre a ottobre se ne sono aggiunte 100.000, a testimonianza del buon successo riscosso da questa edizione. In totale, Dragon Ball Xenoverse 2 ha venduto (in formato retail e digitale) 3.3 milioni di copie su PC, PS4, Xbox One e Switch.

Per il publisher giapponese si tratta di un buon risultato, la serie Xenoverse ha da poco superato il traguardo delle otto milioni di copie vendute in tutto il mondo.