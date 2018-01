Dragon Ball Xenoverse 2 per Switch ha venduto 500.000 copie

Ottimi risultati persu Nintendo Switch:ha infatti annunciato che il gioco ha piazzato 500.000 copie in tutto il mondo dallo scorso mese di settembre.

Il dato include sia le vendite retail che i download digitali, il publisher ha inoltre annunciato che presto rifornirà nuovamente gli scaffali dei negozi con nuove unità a causa dell'altissima richiesta, in particolar modo sul mercato asiatico.

Dragon Ball Xenoverse 2 è stato pubblicato nell'ottobre 2016 su PC, PS4 e Xbox One ed è uscito a settembre 2017 su Switch, durante l'anno in corso il gioco verrà aggiornato con nuovi contenuti gratuiti e a pagamento, restiamo in attesa di eventuali annunci in merito da parte degli sviluppatori.