Dragon Ball Xenoverse 2: Pikkon, Bardock e Gine negli screenshot dell'Update 12

Dragon Ball Xenoverse 2 non vuole proprio saperne di andare in pensione. E in fondo, perché dovrebbe? A quattro anni dal lancio continua ad essere giocato da un esercito di fan dell'opera di Akira Toriyama e, come dichiarato da Bandai Namco Entertainment, ha appena superato quota 7 milioni di unità distribuite.

Dal Giappone arrivano nuove succose informazioni (e immagini) in merito all'Update 12 di Dragon Ball Xenoverse 2, che verrà messo a disposizione di tutti i giocatori nel corso della primavera del prossimo anno. Il piatto forte dell'aggiornamento sarà indubbiamente rappresentato da Pikkon, nuovo combattente pronto ad unirsi al già ampio roster in qualità di personaggio giocabile. Il lottatore più forte della Galassia dell'Ovest ha combattuto contro Goku nel Torneo delle Quattro Galassie, per poi rivelarsi un prezioso alleato nello scontro contro Janemba. Pikkon avrà mosse Ki Wave uniche e sfoggerà delle tecniche da artista marziale. L'Update 12 introdurrà inoltre dei nuovi costumi per Bardock e Gine tratti dall'anime Dragon Ball Super Broly. A proposito di Janemba, il demone giallo farà la sua comparsa nel gioco in qualità di Mascotte CC!

Trovate un assaggio di tutti questi contenuti nella galleria allegata in calce. Per celebrare il raggiungimento delle 7 milioni di unità distribuite, da oggi 21 dicembre fino al 12 gennaio si avvicenderanno una serie di eventi online, ai quali porranno partecipare tutti i giocatori. Prima di salutarvi, ricordiamo che Dragon Ball Xenoverse 2 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.