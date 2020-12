Dragon Ball Xenoverse 2: anche Pikkon tra le novità del prossimo update gratis

Sulle pagine dell'ultimo numero del settimanale giapponese Jump sono stati svelati tutti i contenuti in arrivo in Dragon Ball Xenoverse 2 attraverso il prossimo aggiornamento, il quale sarà completamente gratuito per tutti i possessori del gioco.

Il pezzo forte dell'update è sicuramente Pikkon, l'alieno dalla pelle verde che ha affrontato Goku in un'epica battaglia di Dragon Ball Z. Il personaggio in questione andrà ad aggiungersi al già ricco roster con il debutto dell'aggiornamento, il quale conterrà anche numerosi contenuti extra per chi ama la personalizzazione. La patch porterà infatti nel gioco una serie di contenuti a tema Dragon Ball Broly, la pellicola dedicata al Super Sayian Leggendario dai capelli verdi: i costumi di Bardock, padre di Goku, e Gine. L'ultimo DLC gratuito è la CC Mascot di Janemba, che potrà accompagnarci durante le fasi d'esplorazione sotto forma di companion. L'aggiornamento arriverà nel corso della prossima primavera e sarà disponibile su tutte le piattaforme, ovvero PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (solo su Steam).

