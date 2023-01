Dragon Ball Xenoverse 2, ecco le prime immagini di Orange Piccolo

Nelle ultime ore, la community di Dragon Ball Xenoverse 2 è stata sorpresa dalla diffusione delle prime immagini di Orange Piccolo, poderosa trasformazione del namecciano che ha fatto la sua comparsa all'interno dell'ultimo film d'animazione dedicato a Goku e compagni.

Le immagini, che potete trovare nella sezione in calce alla notizia, sono state condivise dall'insider di Twitter 'DbsHype', da sempre in prima linea per quello che riguarda le ultime novità legate alle trasposizioni videoludiche di Dragon Ball. Gli screenshot ci mostrano un Piccolo caratterizzato dal colorito arancione della pelle e da una silouette molto pronunciata a livello muscolare, in linea con l'elevatissimo potenziale fisico e combattivo raggiunto in questo stadio.

Orange Piccolo farà parte dell'Hero Of Justice Pack DLC 2 di Xenoverse 2, che dovrebbe includere, tra le altre cose, i seguenti contenuti:

3 personaggi giocabili

4 quest parallele

7 nuove mosse

4 costumi e nuovi accessori

5 item Super Soul

Per il momento non abbiamo ulteriori informazioni su questo nuovo pack dedicato all'RPG sviluppato da Dimps, tuttavia il leaker ha assicurato che ne sapremo di più con l'uscita del numero di questo mese della rivista V Jump.

Sembra insomma che, a quasi sette anni dall'uscita del gioco, Bandai Namco abbia intenzione di supportarlo ancora a lungo, sfruttando le numerose opportunità di crossover offerte da film e anime dedicati a Dragon Ball. L'ultimo DLC di Xenoverse 2, non a caso, ha introdotto nel roster i personaggi di Gamma 1, Gamma 2 e Gohan (DBS Super Hero), oltre a una serie di contenuti aggiuntivi di cui vi abbiamo parlato nella news dedicata.

Ciò non toglie che il publisher abbia già dei piani in mente per il prossimo capitolo della serie. Dopo un recente attacco hacker ai server di Bandai, il web è letteralmente esploso grazie alla diffusione di alcuni leak di Xenoverse 3 che ci hanno mostrato il logo del gioco, la cui uscita - si vocifera - dovrebbe avvenire il prossimo anno.