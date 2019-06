Dragon Ball Xenoverse 2: ecco le prime immagini di Vegeta Super Saiyan Blue Evolution

Gli sviluppatori di Dimps e i vertici di Bandai Namco ci reimmergono nel colorato universo di Dragon Ball Xenoverse 2 per darci in pasto le primissime immagini di gioco di Vegeta Super Saiyan Blue Evolution, il nuovo personaggio del loro iconico picchiaduro.

Il Principe dei Saiyan in versione SSGSS Evolved sarà il protagonista indiscusso della nuova espansione che Dimps conta di lanciare nel corso dell'estate per venire incontro alle richieste e alle esigenze dei fan di Vegeta e di chi, ovviamente, non disprezza un ulteriore ampliamento del roster di personaggi di Xenoverse 2.

Il DLC a pagamento dedicato a Vegeta Super Saiyan Blue Evolution vanterà un suo specifico ventaglio di attacchi e di abilità, con mosse inedite studiate per arricchirne il sistema di combattimento. Tra gli attacchi a disposizione del nuovo personaggio troveremo la funzione di teletrasporto "Final Blow", il boost di velocità "Final Flash", il terzetto di nuove mosse Final Charge, Atomic Blast e Flash Strike, l'abilità Ultimate Final Explosion e la New Ultimate Final Galick Rush.

Nell'attesa di conoscere la data di commercializzazione e il prezzo del nuovo DLC di Dragon Ball Xenoverse 2, vi lasciamo in compagnia delle prime immagini di gioco e vi ricordiamo che il titolo è destinato ad approdare a fine anno anche su Google Stadia.