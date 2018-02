Dragon Ball Xenoverse 2: primi dettagli sul "nuovo" Goku tratto da Dragon Ball Super

L’ultimo numero del magazine nipponicoconferma che il DLC “Extra Pack 2” di, che introdurrà ben quattro nuovi personaggi giocabili, sarà rilasciato nel corso di febbraio 2018.

Come rivelato durante lo scorso weekend, il DLC non includerà solo Jiren, Ranger C-17 e Fuu (personaggio originale di Xenoverse 2), ma anche Goku in modalità Ultra Istinto. Avendo ottenuto un potere risvegliato a fatica persino dalle divinità del Multiverso di Dragon Ball Super, il Saiyan è descritto come un combattente la cui offesa e difesa sono interamente affidate all’istinto, e in questa forma - quantomeno nell’anime - potrebbe invero risultare invincibile.



Nel picchiaduro, invece, il personaggio disporrà delle mosse “Hiken” e “Dodge”, nonché dell’abilità finale chiamata “God Awakening Performance” - una sorta di “risveglio divino” di cui non conosciamo ancora l'utilità. Dal momento che l’eroe raggiungerà questo stadio soltanto nel prossimo episodio di Dragon Ball Super, che verrà trasmesso il 4 marzo 2018, questo nuovo stadio di Goku non farà il suo esordio ufficiale nel suddetto anime, bensì in Xenoverse 2 e nel nuovo aggiornamento di Super Dragon Ball Heroes.



Dragon Ball Xenoverse 2 è già disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Il DLC “Extra Pack 2” sarà rilasciato entro la fine del mese corrente.