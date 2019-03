Dragon Ball Xenoverse 2 a quota 5 milioni di copie; Fighterz a 4 milioni

Con un comunicato ufficiale, Bandai Namco Entertainment ha svelato i dati di vendita aggiornati relativi ai due principali giochi ispirati a Dragon Ball attualmente in commercio.

Dragon Ball Xenoverse 2, che è stato lanciato nel 2016 su PlayStation 4, Xbox One e PC, e l'anno successivo su Switch, ha raggiunto il ragguardevole traguardo delle 5 milioni di copie vendute. Un risultato di tutto rispetto, che giustifica appieno il lungo supporto post-lancio di cui sta godendo il titolo. Poche settimane fa ha dato il benvenuto ai lottatori di Dragon Ball Super Broly (Super Saiyan God Super Saiyan Gogeta e Broly Full Power Super Saiyan), mentre Bandai Namco ha ulteriormente ampliato l'offerta pubblicando Dragon Ball Xenoverse 2 Lite, versione free-to-play per Xbox One e PlayStation 4.

Dragon Ball FighterZ, dal canto suo, ha raggiunto le 4 milioni di copie vendute. Il picchiaduro di Arc System Works è molto differente da Xenoverse 2 ma ha una storia molto simile: anch'esso è arrivato dapprima su PlayStation 4, Xbox One e PC (all'inizio del 2018), e solo successivamente su Switch. Il successo riscontrato ha spinto la compagnia giapponese ad avviare una seconda stagione di contenuti comprendente sei lottatori aggiuntivi. Jiren e Videl si sono già uniti al roster, e ben presto toccherà anche a Kid Goku da Dragon Ball GT.