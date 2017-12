Dragon Ball Xenoverse 2: R17 e Juri tra i nuovi personaggi in arrivo?

Dragon Ball Xenoverse 2 riceverà presto un nuovo update gratuito e il DLC Extra Pack 2, introducendo con l'occasione 4 nuovi personaggi. Secondo un recente datamine, tra i lottatori in arrivo dovrebbero essercie l'inedito

Stando alle informazioni scovate dai dataminer, tra 4 lottatori in arrivo su Dragon Ball Xenoverse 2 con i prossimi aggiornamenti ci sarebbero Juri ed R17. Per chi non lo ricordasse, Juri è comparso nella serie animata Dragon Ball Super, mentre R17 si presenta a tutti gli effetti come un personaggio inedito (a giudicare dal nome dovrebbe essere un nuovo Androide).

Come vi abbiamo riportato qualche giorno fa, al momento l'unico personaggio confermato dei quattro è Fu, un misterioso adolescente munito di spada ninja. Per saperne di più sulle novità del roster non rimane che attendere ulteriori dettagli da Bandai Namco Entertainment.