Dragon Ball Xenoverse 2: Ribrianne si mostra nei primi screenshot ufficiali!

A pochi giorni dell'annuncio avvenuto tra le pagine del magazine giapponese Weekly Jump, Bandai Namco Entertainment ha pubblicato le prime immagini ufficiali di Ribrianne, nuova lottatrice di Dragon Ball Xenoverse 2 che farà il suo debutto a giugno nell'ambito dell'Ultra DLC Pack #1.

Ribrianne è una combattente proveniente dal secondo universo, che i fan dell'anime/manga di Akira Toriyama hanno avuto modo di conoscere durante il Torneo del Potere di Dragon Ball Super. In Xenoverse 2 potrà utilizzare una serie di mosse basate sulle pose e sull'auto-rigenerazione, come Formation!, Pretty Charge e Lovely Cyclone. Avrà a disposizione anche Pretty Cannon, il suo celebre attacco energetico a forma di cuore, visibile tra gli screenshot allegati in calce alla notizia.

Dragon Ball Xenoverse 2 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Nonostante sia in giro da quasi tre anni ormai, forte del suo successo continua ad essere supportato attivamente da Bandai Namco. Durante l'ultima riunione con gli azionisti, la compagnia giapponese ha rivelato che ha superato le 5 milioni di copie vendute. Oltre a Ribrianne, l'Ultra Pack #1 di giugno introdurrà anche il potente Super Saiyan God Vegeta.