Dragon Ball Xenoverse 2 si aggiorna con la modalità Hero Colosseum

ha pubblicato un nuovo aggiornamento gratuito di, come parte del programma di nuovi contenuti per la stagione autunnale.

Questo ricco update porta in dote numerose novità, tra cui la modalità Hero Colosseum, nuovi trofei, il supporto per l'Extra Pack 1, la risoluzione di alcuni bug, nuovi orari per l'acquisto delle medaglie TP, nuovi costumi, quest aggiuntivi e in generale un miglior bilanciamento di alcune mosse e meccaniche di gameplay.

L'aggiornamento è ora disponibile per il download su PC, PlayStation 4 e Xbox One mentre al momento non risulta ancora disponibile su Switch. Ricordiamo che Dragon Ball Xenoverse 2 è in offerta su Amazon.it al prezzo di 24,99 euro per tutto il Cyber Monday (fino alle 23:59 di oggi, lunedì 27 novembre), in vendita con uno sconto pari al 50% sul prezzo di listino.