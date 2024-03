Dragon Ball Xenoverse 2, sorpresa: Future Saga in arrivo nel 2024! Ecco il primo teaser

Mentre fervono i preparativi per il lancio dell'update di Dragon Ball Xenoverse 2 per PS5 e Xbox Series X|S, Dimps sorprende ancora una volta gli appassionati dell'apprezzata esperienza picchiaduro targata Bandai Namco annunciando ufficialmente i nuovi contenuti aggiuntivi di Future Saga.

La software house di Osaka tratteggia i contorni dei nuovi pacchetti contenutistici in arrivo su PC e console spiegando come "per la prima volta dal lancio, Dragon Ball Xenoverse 2 guarderà al futuro per abbracciare una nuova era. Il 'demone mutante' Fu sarà ovviamente al centro della scena, e quando ci sono di mezzo super cattivi e assurdi esperimenti le cose non possono che andare storte. I giocatori dovranno quindi affrontare questa nuova, incredibile minaccia".

I prossimi quattro contenuti aggiuntivi di Dragon Ball Xenoverse 2 destinati ad approdare nel 2024 si focalizzeranno perciò sulla figura di Fu per ampliare il già enorme perimetro ludico e narrativo del picchiaduro sviluppato dagli studi Dimps. In attesa di scoprire la data di lancio di questi nuovi DLC, vi lasciamo in compagnia del teaser trailer di Future Saga e cogliamo l'occasione per ricordarvi che Dragon Ball Xenoverse 2 sarà disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X|S dall'ormai non troppo lontano 24 maggio.

