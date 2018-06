Dragon Ball Xenoverse 2: Super Baby 2 si unirà al roster dei lottatori quest'estate

Bandai Namco Entertainment ha annunciato, attraverso le pagine del magazine giapponese V-Jump, che nel corso di quest'estate Super Baby 2 si unirà al roster dei lottatori di Dragon Ball Xenoverse 2 via DLC.

Nel momento in cui vi scriviamo le informazioni a disposizione sono decisamente poche. Non è stata rivelata una data di pubblicazione più precisa, né comunicato il prezzo di vendita. Il noto villain di Dragon Ball GT, in ogni caso, potrebbe essere solo il primo di una serie di nuovi personaggi in arrivo in Dragon Ball Xenoverse 2. Poche settimane fa, infatti, il produttore Masayuki Hirano espresse la volontà di continuare a supportare il titolo per molto altro tempo con contenuti a pagamento e aggiornamenti gratuiti. Merito dell'incredibile successo che continua a riscuotere tra i giocatori, nonostante siano passati quasi due anni dalla pubblicazione originaria.

Ricordiamo che Dragon Ball Xenoverse 2 è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Rimanendo in tema Dragon Ball, segnaliamo che quest'oggi Bandai Namco ha annunciato la data d'uscita giapponese e i bonus preordine della versione Switch di FighterZ. Nessuna notizia ancora per quanto riguarda il lancio occidentale.