Dragon Ball Xenoverse 2: Super Saiyan God Super Saiyan Gogeta e Broly in azione

Il canale YouTube Nintendo Hall ha pubblicato un video che mostra i nuovi personaggi di Dragon Ball Xenoverse 2, disponibili da oggi come parte del DLC Extra Pack 4, che include contenuti tratti dal film Dragon Ball Super Broly.

Nello specifico il pacchetto include Super Saiyan God Super Saiyan Gogeta e Broly Full Power Super Saiyan, vediamo i due lottatori in azione in un video tratto dalla versione per Nintendo Switch. Quest'oggi è inoltre disponibile anche un corposo aggiornamento gratuito che include tra le altre cose alcuni costumi a tema natalizio mentre all'inizio del 2019 arriverà il Photo Mode, sempre tramite update gratuito su tutte le piattaforme.

Dragon Ball Xenoverse e Xenoverse 2 hanno venduto oltre dieci milioni di copie su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, il 2019 potrebbe essere l'anno di Dragon Ball Xenoverse 3? Al momento Bandai Namco non ha confermato un nuovo gioco della serie ma le alte vendite suggeriscono il prossimo arrivo di un sequel...