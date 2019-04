Dragon Ball Xenoverse 2: Super Saiyan God Vegeta si unisce al roster

Sull'ultimo numero di V-Jump, celebre rivista giapponese dedicata ai manga shōnen, è stata annunciata l'identità del prossimo lottatore aggiuntivo di Dragon Ball Xenoverse 2, ovvero Vegeta in versione Super Saiyan God.

Il principe dei Sayian nella sua trasformazione con i capelli rosso porpora approderà nel roster del titolo il prossimo giugno e l'unico dettaglio in merito al suo moveset è che sarà dotato dell'attacco Prominence Flash. Non si tratta però dell'unica novità in arrivo sul picchiaduro 3D sviluppato da Dimps, dal momento che Mr. Satan e i Saibamen saranno i protagonisti delle nuove e difficili Raid Boss Battles. Ci sono inoltre ottime notizie per i fan di Gogeta e Broly, poiché i modelli di entrambi i personaggi ispirati alla recente pellicola saranno aggiunti alla modalità Hero Colosseum.

In attesa di scoprire maggiori informazioni su Vegeta Super Sayian God, vi ricordiamo che Dragon Ball Xenoverse 2 è disponibile in tutti i negozi nelle versioni PlayStation 4, Xbox One, PC (Steam) e Nintendo Switch. Prima di procedere all'acquisto è anche possibile provare una versione lite, completamente gratuita, disponibile sul PlayStation Store. Sapevate che il gioco ha superato il traguardo dei 5 milioni di copie vendute?