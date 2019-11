Dragon Ball Xenoverse 2: Super Uub scatena la sua furia nelle immagini dell'Ultra Pack 2

Gli sviluppatori di Dimps pubblicano le prime immagini ufficiali di Super Uub, il nuovo personaggio di Dragon Ball Xenoverse 2 in arrivo con l'Ultra Pack 2 del kolossal picchiaduro di Bandai Namco per PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia.

La "reincarnazione buona" di Kid Buu con il sogno di diventare forte come Gogeta Super Saiyan 4 vanterà un pattern di mosse e di attacchi speciali estremamente ampio, come dimostrano questi scatti datici in pasto dagli autori giapponesi per prepararci all'arrivo di questo importante personaggio legato all'Ultra Pack 2.

All'interno del pacchetto di espansione di Xenoverse 2 troverà spazio anche l'Androide 21: il lancio del DLC di Super Uub dovrebbe avvenire tra la fine di novembre e la prima metà di dicembre. Oltre a Super Uub e all'Android 21, l'Ultra Pack 2 dovrebbe comprendere al suo interno anche un terzo combattente e delle aggiunte contenutistiche rappresentate da Missioni Parallele inedite, da abilità aggiuntive, da nuove Super anime e da costumi speciali con cui personalizzare il proprio eroe o villain preferito.

Nell'attesa di ammirare il video gameplay con le primissime scene di gioco del nuovo protagonista del picchiaduro di Dimps, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Dragon Ball Xenoverse 2 realizzata da Giuseppe Arace.