Dragon Ball Xenoverse 2: Supremo Kai del Tempo e molto altro in un update gratis

Dragon Ball Xenoverse 2 non intende affatto andare in pensione. Nonostante i quasi quattro anni trascorsi dall'uscita, il gioco di Dimps continua a vendere tanto, pertanto si appresta a festeggiare il raggiungimento delle 6 milioni di copie vendute con un nuovo aggiornamento gratuito per tutti i giocatori su PC, PlayStation 4, Xbox One e PC.

Il nuovo update, l'undicesimo della storia del gioco, sarà disponibile dal prossimo 26 agosto, e introdurrà un nuovo personaggio giocabile, Chronoa, il Supremo Kai del Tempo. Nonostante abbia almeno 75 milioni di anni, ha l'aspetto di una giovane ragazza, impacciata e spiritosa.

Chronoa, in ogni caso, non sarà l'unica novità dell'aggiornamento gratuito, dal momento che i giocatori possono aspettarsi anche una missione extra, nove nuove tecniche di combattimento, quindici nuovi talismani, dieci nuovi modelli per i personaggi amici, tre Missioni Extra Attack e ben cinquanta nuove figurine Hero Colosseum. Un assaggio di tutti questi nuovi contenuti può essere trovato nel trailer appositamente confezionato da Bandai Namco Entertainment, che noi abbiamo allegato in cima a questa notizia. Dragon Ball Xenoverse 2, ricordiamo, è acquistabile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.