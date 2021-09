Dragon Ball Xenoverse 2: il nuovo trailer è dedicato a Gogeta da DB Super

Proprio qualche settimana fa vi abbiamo parlato dell'arrivo di Gogeta in versione DB Super in Dragon Ball Xenoverse 2 e nel corso del pomeriggio il team di sviluppo ha pubblicato un nuovo trailer dedicato al prossimo lottatore del longevo titolo.

Il filmato in questione ha l'obiettivo di introdurre il nuovo personaggio aggiuntivo tratto da Dragon Ball Super e ci permette di osservare per la prima volta l'animazione in game tramite la quale Goku e Vegeta si destreggiano nell'ormai famosa danza attraverso la quale i guerrieri Saiyan attivano la fusione e si trasformano nel potente Gogeta. Nella seconda metà del trailer è anche possibile vedere in azione il personaggio, il quale disporrà di alcuni dei più iconici attacchi speciali con i quali affrontare gli altri lottatori.

Prima di lasciarvi al trailer di Gogeta da Dragon Ball Super, vi ricordiamo che il personaggio arriverà con Jiren entro l'autunno del 2021 e sarà parte del Legendary Pack 2 di Dragon Ball Xenoverse 2. Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, gli utenti potranno anche acquistare singolarmente il personaggio grazie al Gogeta Legendary Pack DLC.

Per chi non lo sapesse, DB Xenoverse 2 è disponibile su PS4, Xbox, PC, Nintendo Switch e Google Stadia.