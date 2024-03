Dragon Ball Xenoverse 2: l'upgrade per PS5 e Xbox Series X ha una data d'uscita

A distanza di poche ore dal debutto della versione PS5 e Xbox Series X|S di Dragon Ball FighterZ, un altro gioco dedicato alla serie di anime e manga si prepara ad aggiornarsi per le console di ultima generazione: stiamo parlando di Dragon Ball Xenoverse 2.

Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori attraverso un post sui canali social ufficiali, il gioco riceverà l'aggiornamento per PlayStation 5 e Xbox Series X|S il prossimo 24 maggio 2024. Almeno per il momento, non sembrano essere chiari i dettagli sul passaggio da PS4 a PS5 e da Xbox One a Xbox Series X|S: nel post non viene menzionato alcun prezzo, ma allo stesso tempo non viene specificato che l'upgrade si potrà fare in maniera gratuita.

A prescindere da questo importante dettaglio, che verrà sicuramente svelato nelle prossime settimane, il team di sviluppo ha confermato che i salvataggi potranno essere trasferiti senza alcun problema e i giocatori Xbox non dovranno preoccuparsi di alcunché grazie al pieno supporto per lo Smart Delivery. Per quello che riguarda l'edizione PlayStation, invece, è probabile che bisognerà utilizzare qualche strumento per eseguire il trasferimento dei progressi.

In attesa di poterne sapere di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare l'anteprima di Dragon Ball Sparking Zero, l'attesissimo erede di Budokai Tenkaichi in arrivo prossimamente.