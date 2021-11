Dragon Ball Xenoverse 2, nuovo video: ecco la data d'uscita del DLC con Caulifla

Dopo aver preannunciato l'arrivo di Caulifla in Dragon Ball Xenoverse 2, gli sviluppatori di DIMPS mostrano in video le abilità dei lottatori in arrivo nel picchiaduro Bandai Namco e fissano la data di lancio del Legendary Pack 2.

Il prossimo pacchetto aggiuntivo porterà in dote i cinque personaggi di Gogeta (Dragon Ball Super), Jiren (Full Power), Caulifla (Super Saiyan 2) e Kale (Suerp Saiyan 2), oltre a tre Missioni Extra da svolgersi nella cornice dello stage inedito Volcanic Wasteland.

Ad arricchire ulteriormente il DLC ci penseranno poi quattro nuove Quest Parallele, numerosi costumi e accessori originali, 10 skill inedite, 4 Super Anime e 15 illustrazioni aggiornate per le schermate di caricamento.

Anche l'update gratuito che accompagnerà l'uscita del Legendary Pack 2 sarà foriero di novità per gli appassionati dell'esperienza picchiaduro di Bandai Namco: l'aggiornamento introdurrà infatti tre nuovi costumi e accessori, 10 attacchi Dual Ultimate, 73 schermate di caricamento, 32 stampe e 14 frame per la Modalità Foto, 4 Missioni Raid, 6 Super Anime e tanto altro.

L'update gratuito sarà disponibile dal 4 novembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia, mentre il Legendary Pack 2 di Dragon Ball Xenoverse 2 arriverà il 5 novembre sulle medesime piattaforme: il DLC rientra nel Legendary Pack Set, un bundle proposto al prezzo di 16,99 euro e comprendente sia il primo che il secondo Legendary Pack.