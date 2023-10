Dragon Ball Xenoverse 3 nel 2025? Forse qualcosa bolle in pentola

Bandai Namco ha pubblicato oggi un corposo aggiornamento gratis per Dragon Ball Xenoverse 2 che include nuove modalità di gioco e una serie di ottimizzazioni e migliorie, oltre a nuovi contenuti gratuiti per tutti. Ma c'è di più...

La roadmap diffusa dal publisher svela anche l'arrivo di un nuovo DLC nel 2024 e delle versioni native per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Fino a qui nulla di strano, anzi, tutte belle notizie, l'infografica però si chiude con un breve teaser che suggerisce l'arrivo di altri contenuti... o di un gioco del tutto nuovo?

Se nell'immagine pubblicata da Bandai Namco l'aggiornamento del 12 ottobre è rappresentato dal colore azzurro e le novità del 2024 dal color marrone, per il futuro si è scelto il colore verde, con una generica didascalia che recita "and more..." accompagnata da un riquadro con tre punti interrogativi.

Per ogni anno una grafica con un colore diverso, il verde quindi rappresenta il 2025 e magari un nuovo gioco della serie, ovvero il tanto rumoreggiato Dragon Ball Xenoverse 3? Si tratta solamente di una nostra ipotesi e non è escluso che Bandai Namco abbia solo voluto anticipare l'arrivo di nuovi contenuti per Dragon Ball Xenoverse 2 nel prossimo futuro, anche dopo il lancio del prossimo DLC e delle versioni PS5 e Xbox Series X/S. Eppure, secondo un leaker, Dragon Ball Xenoverse 3 uscirà nel 2024... sarà vero?