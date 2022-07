Dragon Ball Xenoverse 3 arriva nel 2024, stando ad un leaker

Dopo l'espansione del franchise nel mondo videoludico con prodotti come Dragon Ball FighterZ, un picchiaduro nudo e crudo, e Dragon Ball Z Kakarot che si è invece inoltrato nel mondo degli action-RPG, potrebbe tornare presto il momento di Dragon Ball Xenoverse, di cui si inizia a vociferare l'arrivo di un nuovo episodio.

Secondo quanto riferito da Geekdom101, un insider ritenuto affidabile dai fan del mondo di Dragon Ball, Bandai Namco Entertainment starebbe lavorando internamente a Dragon Ball Xenoverse 3, prossima iterazione della serie picchiaduro con elementi da gioco di ruolo. Al momento non sono stati diffuse informazioni particolarmente specifiche, ma la fonte dichiara che il progetto è previsto al lancio per il 2024. Il leak specifica che il debutto del gioco sarà preceduto dal lancio di una nuova stagione di Dragon Ball Super, l'anime che dovrebbe ritornare in scena nel corso del prossimo anno.

Come specificato dallo stesso insider, i piani potrebbero in ogni caso cambiare da un momento all'altro durante lo sviluppo del gioco, dunque non c'è da fare totale affidamento sulla finestra di lancio. Dovesse essere fondato, in ogni caso, il rumor ci darebbe quantomeno la certezza che un nuovo Dragon Ball Xenoverse è in dirittura d'arrivo. Come sempre vi consigliamo di prendere quanto riportato con le pinze in attesa di futuri aggiornamenti ufficiali da parte di Bandai Namco.

Gli ultimi combattenti ad unirsi alla lotta di Dragon Ball Xenoverse 2 sono stati Dyspo, Vegeta GT e Goku Ultra IStinto Sign, che si aggiungeranno al roster a partire dal 7 luglio.