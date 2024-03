Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 vs Dragon Ball FighterZ: quale preferisci?

Poco ma sicuro, il primo video gameplay di Dragon Ball Sparking Zero ha scatenato gli animi dei fan di Dragon Ball che non hanno mai dimenticato i tempi d'oro dei Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, tra i Picchiaduro più amati incentrati sull'opera di Akira Toriyama. Ma in questo genere non va dimenticato nemmeno Dragon Ball FighterZ.

L'opera sviluppata da Arc System Works e pubblicata originariamente nel 2018 è considerata il miglior videogioco su Dragon Ball almeno stando alle medie registrate su Metacritic. In ogni caso si tratta di un Picchiaduro 2.5D tra i più belli visti negli ultimi anni, spettacolare non solo da vedere in movimento ma curatissimo anche in termini di gameplay con epiche battaglie tre contro tre dai ritmi frenetici e con un sistema di combattimento profondo e coinvolgente. Nel corso degli anni, inoltre, il roster è stato ampliato regolarmente aggiungendo ulteriori nomi di spicco provenienti da più serie di Dragon Ball, Super e GT comprese.

Ma per quanto a livello di critica internazionale magari possa non aver raggiunto i risultati di FighterZ, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 è considerato da tanti fan come l'apice dei videogiochi di Dragon Ball, quantomeno in termini di contenuti: l'opera del 2007 offriva infatti la bellezza di 98 personaggi unici con un roster totale di 161 guerrieri calcolando anche ogni versione alternativa, rendendolo all'epoca il Picchiaduro con il roster più ampio mai visto fino a quel momento. Il gioco offriva gran parte dei personaggi comparsi nel franchise di Dragon Ball, comprese figure prese dai film d'animazione non canonici, rivelandosi dunque una vera e propria enciclopedia. Anche in ottica gameplay Budokai Tenkaichi (come del resto pure i suoi predecessori) si difende bene, con battaglie pienamente tridimensionali e con la possibilità di muoversi liberamente sul campo di battaglia "simulando" in questo modo gli epici scontri visti nel manga e nell'anime.

A livello dunque di gameplay, storia e contenuti Dragon Ball FighterZ e Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 sono due modi ben diversi di intendere lo stesso tema, accomunati però dalla spettacolarità e dal fascino intramontabile della creatura di Toriyama. Ora però tocca a voi: quale ritenete sia il migliore tra i due giochi?

