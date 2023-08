Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 avrà più personaggi di Xenoverse 2? Spunta un rumor

Dal momento dell'annuncio che ha fatto impazzire i fan di tutto il mondo, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 è completamente sparito dai radar e ad oggi si sa davvero poco sul prossimo titolo ambientato nell’universo della serie di anime e manga. A fornirci qualche nuovo dettaglio è però un insider, che ha parlato del roster.

A dare le anticipazioni non è un insider qualunque ma Geekdom101, che attraverso il suo canale YouTube ha in passato diffuso con precisione i dettagli relativi a film, anime e addirittura wrestling professionistico. Stando a quanto dichiarato dall'utente in un recente video, il quantitativo di personaggi giocabili presente nel gioco sarà enorme, al punto da superare in numero persino il ricco roster di Dragon Ball Xenoverse 2. Il gioco in questione vanta circa 90 lottatori, quindi non escludiamo che, se i rumor dovessero trovare conferma nei prossimi annunci degli sviluppatori, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 supererà i 100 personaggi.

A quanto pare, la schermata di selezione dei personaggi accoglierà molti dei volti visti in Dragon Ball Super e, più nello specifico, i lottatori apparsi durante il Torneo del Potere. Questo implica che potremo utilizzare alcuni eroi di DB Super per la prima volta in un videogioco. Probabilmente avremo l'opportunità di assumere il controllo dei namecciani dell'Universo 6, dei Pride Troopers dell'Universo 11 e del Trio dei Pericoli dell'Universo 9. Insomma, le possibilità sono davvero tante.

Ovviamente queste indiscrezioni andrebbero prese con le pinze, dal momento che non è possibile verificarle in alcun modo ed il team di sviluppo è nel silenzio più totale. In ogni caso potrebbe non mancare molto alla pubblicazione di un nuovo trailer del gioco o alla comparsa di qualche dettaglio aggiuntivo direttamente da Bandai Namco.