Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 si chiamerà Sparking Zero? Indizi da Bandai Namco

Bandai Namco ha annunciato un nuovo gioco di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi lo scorso marzo, tuttavia da allora ci sono stati pochi aggiornamenti sul progetto e non è chiaro nemmeno quale dovrebbe essere il suo nome definitivo. Qualche indizio in tal senso arriva però dalla stessa compagnia nipponica.

Lo scorso 26 settembre Bandai Namco ha registrato il marchio "Sparking! Zero" negli Stati Uniti, in coerenza con il titolo giapponese della serie di Budokai Tenkaichi, nota in patria proprio come Dragon Ball Z Sparking!. Non è tra l'altro la prima volta che emerge questo nome: Sparking! Zero è infatti il titolo di lavorazione di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, lasciando tra l'altro intendere che il nuovo gioco potrebbe essere un completo reboot della serie.

La registrazione del marchio, seppur avvenuta negli USA, potrebbe lasciare intendere che l'opera potrebbe effettivamente chiamarsi Dragon Ball Z Sparking! Zero, quantomeno sul suolo nipponico. In occidente potrebbe invece continuare ad essere noto come Budokai Tenkaichi, ma per adesso non ci sono certezze concrete in merito così come c'è il totale silenzio sulla sua data d'uscita e sulle piattaforme di riferimento.

A tal proposito, secondo un leaker Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 potrebbe uscire prima del previsto: non resta che attendere novità da parte di Bandai Namco, si spera quanto prima.