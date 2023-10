Niente Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 al Comic-Con: novità a gennaio?

Ci avevamo creduto, invece no: durante il panel di Dragon Ball al Comic-Con di New York non ci sono state novità di alcun tipo su Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Si è parlato tra le altre cose anche dei videogiochi di Dragon Ball ma senza nessun accenno al nuovo Tenkaichi, ormai disperso.

Ci avevamo sperato dopo la registrazione del marchio Sparking! Zero da parte di Bandai Namco (Sparking è il nome della serie Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi in Giappone) ma invece niente di fatto, almeno per ora.

Durante il panel è stata annunciata la nuova serie anime Dragon Ball Daima con tanto di trailer, inoltre è stato annunciato il ritorno dell'evento Dragon Ball Games Battle Hour, in programma dal 26 al 28 gennaio a Los Angeles: l'evento ospita i tornei di Dragon Ball FighterZ, Dragon Ball Card Game, Dragon Ball Legends e Dragon Ball Z Dokkan Battle.

E sono in molti a pensare che proprio in questa occasione vedremo finalmente in azione Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. E' solo una ipotesi però e la speranza è che il gioco possa essere mostrato prima di questa data, magari durante i The Game Awards dell'8 dicembre.

Per un leaker, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 uscirà prima del previsto, al momento non c'è però nessuna finestra di lancio fissata per il nuovo videogioco di Dragon Ball.