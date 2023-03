Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4: cosa sappiamo sui personaggi e quali vorremmo?

Il nuovo annuncio di Bandai Namco ha monopolizzato l’attenzione del mondo videoludico: Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 è stato annunciato a sorpresa. Non si è visto molto, ma quanto mostrato è stato sufficiente per mandare l’utenza in visibilio.

Ci sono enormi aspettative dietro questo nuovo capitolo, ma cosa sappiamo su Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4? Le uniche notizie si limitano alla comparsa nel trailer del nostro amato Goku, intento a ricaricare la propria aura per poi trasformarsi in Super Saiyan God Super Saiyan (o più comunemente Super Saiyan Blue). Ma per il momento non ci sono dettagli ancora più precisi sui contenuti dell'opera.

Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 Personaggi

Molti fan si saranno chiesti, tra le tante cose, da quali personaggi sarà composto il roster di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Non essendovi alcuna conferma ufficiale al di là dell’ovvia presenza di Goku, tutto ciò che seguirà è frutto di ipotesi e speculazioni.

In seguito all’annuncio a sorpresa di Bandai Namco, abbiamo stilato una lista dei personaggi che vorremmo vedere nel nuovo attesissimo gioco, saltando i Guerrieri Z più rilevanti (Vegeta, Piccolo, Gohan, Krilin e Tenshinhan per fare dei nomi) e gli antagonisti più celebri della saga di Dragon Ball Z (come Freezer, Cell e Majin Buu), la cui presenza si può considerare praticamente certa.

Dragon Ball Super Broly

Broly

Gogeta Super Saiyan Blu

Bardock

Bills

Radish

Paragus

Nappa

Re Vegeta

Daigen

Gine

Il Super Saiyan leggendario è tornato ufficialmente sul grande schermo nel 2018, in una veste nuova che ha permesso ai fan di vecchia data di fantasticare sull’inserimento di Broly tra i personaggi canonici della serie Super. La presenza nella pellicola di diversi personaggi e comparse minori ci fa in ogni caso sperare che il roster di Budokai Tenkaichi 4 preveda anche comprimari meno famosi, un po' come visto anche nei vecchi giochi della serie.

Dragon Ball GT

Pan

Baby

Ub

Videl

Super C17

Chichi

Dr. Myuu

Generale Lilde

Maestro Muten

Giru

Baby forma Oozaru

Goku forma Oozaru

Goku, Vegeta e Gogeta Super Saiyan 4

Pur non essendo la serie più amata, Dragon Ball GT ha saputo regalare grandi emozioni ai fan di Dragon Ball. Le avventure di Goku, Trunks e Pan meritano di essere rappresentate in quel di Budokai Tenkaichi 4 con un roster che includa alcuni dei combattenti più incredibili di sempre, tra cui Baby e Baby forma Oozaru.

Dragon Ball Super

Whis

Zamasu

Black Goku

Bermod

Cabba

Caulifla

Champa

Kale

Jiren

Dragon Ball Super è pieno di personaggi e non tutti potrebbero riuscire ad essere inclusi nell'eventuale roster. Basti comunque pensare alla sola saga dedicata al Torneo del Potere organizzata da Zeno per avere un’idea dei personaggi che vorremmo in Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, come Jiren, Toppo e molti altri ancora. Il tutto, inoltre, senza considerare il prosieguo di Dragon Ball Super e la saga che ha introdotto guerrieri del calibro di Molo e Granolah.

Considerati anche i numerosi antagonisti visti negli episodi filler e nei film d'animazione non canonici di Dragon Ball Z, e tornando indietro persino alla serie originale di Dragon Ball, vi chiediamo: quali sono i personaggi che vorreste vedere in Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4?