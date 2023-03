Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4: personaggi e modalità, cosa vogliono i giocatori?

Vi abbiamo parlato delle nostre aspettative sul gameplay di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, ma non siamo i soli ad aver espresso i propri desideri sul nuovo picchiaduro di Dragon Ball, in poche ore il Subreddit r/tenkaichi4 si è riempito di richieste e ipotesi su personaggi, opzioni e modalità di gioco.

C'è ad esempio chi chiede a gran voce l'aggiunta di Thanos nel roster e chi invece vorrebbe Arale Norimaki, altri invece chiedono la presenza di Garlic Jr e Ledgic, c'è anche chi ammette di avere una preferenza per i personaggi di Dragon Ball GT rispetto alla saga di Z e dunque vorrebbe un maggior numero di lottatori tratti da questa serie.

Un desiderio ricorrente sembra essere quello di arene che si distruggono in tempo reale, possibilità di giocare offline alla maggior parte delle modalità e supporto per il multiplayer locale. Altra richiesta frequente è legata alla grande quantità di costumi sbloccabili, ad una modalità Tag Team simile a quella vista in Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team per PSP e sopratutto la presenza della Photo Mode.

E' chiaro come le aspettative per Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 siano alle stelle, dopo oltre 16 anni questa amatissima serie sta per tornare e i giocatori non vedono l'ora di saperne di più.