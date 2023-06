Che fine ha fatto Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, quando lo rivedremo?

Sì, lo sappiamo, l'annuncio di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 lo scorso inverno vi ha esaltato non poco e anche voi vi aspettavate di vedere il gioco in azione durante gli eventi estivi, magari alla Summer Game Fest. Ma così purtroppo non è stato.

Alla Summer Game Fest Bandai Namco ha annunciato Sand Land in Unreal Engine 5, adattamento videoludico dell'omonima serie a fumetti di Akira Toriyama (papà d Dragon Ball) mentre Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 non si è visto nemmeno con un microscopico teaser. La scena si è poi ripetuta anche durante Xbox Games Showcase dell'11 giugno, anche in questo caso nessuna notizia su DBZ Budokai Tenkaichi 4 e a questo punto, con eventi e conferenze ormai terminate, è difficile aspettarsi novità in merito.

E dunque, quando si tornerà a parlare di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4? I possibili scenari sono due, ovvero il Japan Expo di Parigi a luglio, il Comic-Con di San Diego (sempre a luglio) oppure il Tokyo Game Show di settembre, ma chissà che Bandai Namco non ci stupisca con una comparsata alla Gamescom di agosto, ipotesi non così assurda considerando l'enorme popolarità di Dragon Ball in Europa.

In ogni caso una cosa è certa: Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 non uscirà a settembre 2023, la speranza è di vederlo nel 2024.