Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 sarà un sequel o reboot? Quando esce e cosa sappiamo

Inutile girarci intorno, l'annuncio del nuovo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi ha smosso gli animi degli appassionati della celebre serie di Akira Toriyama, da anni desiderosi di mettere le mani su un nuovo picchiaduro e in particolare su un gioco della serie Budokai Tenkaichi. Ma cosa sappiamo su questo progetto?

A dire la verità per ora non sappiamo moltissimo, Bandai Namco si è limitata a pubblicare un teaser trailer non particolarmente esplicativo e che anzi, lascia tanti dubbi sulla natura della produzione. Probabilmente ne sapremo di più durante gli eventi estivi come la Gamescom, l'E3, la Summer Game Fest e sopratutto l'EVO 2023 in programma ad agosto.



Quando esce Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4?

Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi è un sequel o un reboot?

è completamente avvolta nel mistero, così come le piattaforme di riferimento. Il teaser non fornisce alcun indizio in tal senso, il gioco potrebbe arrivare alla fine del 2023 o nel corso del 2024.Probabilmente no, dal momento che questa non sembra essere una strategia tipica dei videogiochi di Dragon Ball pubblicati da Bandai Namco.Anche in questo caso nessuna conferma, da sottolineare come il nome Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi sia provvisorio e il publisher si riferisce al gioco come al "nuovo" Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, senza il suffisso "4" tanto atteso dagli appassionati della serie.L'ipotesi più probabile,, è che il gioco possa essere un reboot più che un sequel vero e proprio ma si tratta solamente di una teoria ed è presto per sbilanciarsi a riguardo.Questa ipotesi sembra da escludere considerando la presenza del Super Saiyan Blue.