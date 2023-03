Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, svelato il titolo di lavorazione: e se fosse un reboot?

Qualche giorno fa, quando dalle nostre parti era piena notte, Bandai Namco Entertainment ha sganciato una bomba e si è defilata senza svelare molte informazioni: un nuovo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi è in via di sviluppo.

È bastato davvero poco per far esplodere il web: per la maggior parte della sua durata il trailer dell'annuncio mostra delle scene tratte dai vecchi capitoli, incorniciate per l'occasione da un vecchio televisore a tubo catodico, limitandosi ad offrire solo pochi secondi tratti dal nuovo gioco, con Goku che si trasforma in Super Saiyan Blue. Il messaggio finale, "Un nuovo Budokai Tenkaichi ha inizio", fomenta ma non svela molto: si tratta dl quarto capitolo, un remake o un reboot? Chi lo sa!

Al momento è davvero difficile dirlo con certezza, intanto però possiamo condividere una curiosità. Stando ad un leak, il titolo di lavorazione del gioco, al quale ci stiamo rivolgendo provvisoriamente con il nome di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, sarebbe "SPARKING! ZERO". Il nome Sparking non dovrebbe sorprendervi, dal momento che in Giappone la serie Budokai Tenkaichi è conosciuta proprio in questo modo e non ha mai utilizzato la numerazione tradizionale. Il primo capitolo si chiama semplicemente Dragon Ball Z Sparking!, il secondo Sparking! Neo e il terzo Sparking! Meteor.

Non sappiamo se il titolo verrà mantenuto anche per l'edizione finale giapponese, spesso ciò non accade. Tra gli esempi recenti figura Dragon Ball Z Kakarot, che durante lo sviluppo veniva indicato come Project Z. Qualcuno, guardando alla dicitura ZERO, ha avanzato l'ipotesi Reboot: dopo tanti anni traacorsi dal terzo capitolo avrebbe senz'altro senso per Bandai Namco riavviare la serie, dunque una ripartenza da "zero" appare senza dubbio verosimile. In tal caso, il gioco potrebbe arrivare in Occidente semplicemente come Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi, senza riferimenti numerici. Si tratta chiaramente di una semplice speculazione fatta sulla base di poche informazioni, dunque per il momento non vi è alcuna certezza al riguardo. Voi cosa ne pensate di questa interpretazione?