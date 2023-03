Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 uscirà anche su PS4 o solo su PS5, PC e Xbox Series X/S?

L'annuncio di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 ha ovviamente fatto schizzare alle stelle l'hype per il nuovo videogioco di Dragon Ball, tra i comment ricorrenti più letti in queste ore c'è quello relativo alle piattaforme di riferimento, sono in molti a chiedersi se il gioco uscirà anche su PS4 o se arriverà solamente su console next-gen.

Al momento dare una risposta a questa domanda è impossibile, Bandai Namco non ha rivelato nulla riguardo gli hardware supportati, il motore grafico utilizzato e la finestra di lancio, in mancanza di informazioni simili è difficile fare ipotesi concrete.

Non è escluso che il publisher voglia lanciare Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 solo su PC e console di attuale generazione ma d'altra parte è difficile pensare che si voglia rinunciare ad un bacino di utenza di oltre 100 milioni di PS4 e Xbox One per un gioco così atteso e capace sicuramente di vendere bene anche su hardware datati.

PlayStation 4 è una console ancora presente in tantissime famiglie e con milioni di giocatori attivi, un nuovo videogioco di Dragon Ball ha tutte le carte in regola per registrare ottimi numeri anche su questa piattaforma, tuttavia la situazione è ancora poco chiara e non ci resta che attendere notizie da parte di Bandai Namco.

Chi sta sviluppando Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4? In molti credono che i lavori siano portati avanti da Spike Chunsoft, team autore della trilogia originale di Budokai Tenkaichi, mentre il coinvolgimento di Arc System Works (Dragon Ball FighterZ) sembra escluso.