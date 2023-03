Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 uscirà a settembre? Sarebbe bello, ma improbabile

Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 potrebbe uscire a settembre? Non ci sono conferme ma la soffiata arriva da un presunto dipendente GameStop (presumibilmente GameStop USA) che avrebbe avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con un non meglio identificato impiegato del reparto commerciale di Bandai Namco.

Il nuovo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi sarebbe in uscita proprio a settembre insieme ad una nuova linea di action figure di Dragon Ball, questo è quanto emerge dal post pubblicato su Reddit. C'è da dire che un lancio a fine estate o inizio autunno sarebbe sicuramente una bella notizia per i fan della serie ma è difficile pensare che un simile titolo possa essere annunciato e lanciato nel giro di pochissimi mesi, con ogni probabilità se ne riparlerà solamente nel corso del 2024, con il 2023 dedicato invece alla campagna promozionale.

Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi potrebbe essere un reboot, a quanto pare il nome in codice del progetto sarebbe Sparking! Zero, in Giappone i giochi della serie si intitolano Dragon Ball Z Sparking!, Sparking! Neo e Sparking! Meteor, dunque il nome Sparking! Zero farebbe pensare ad una sorta di prequel o appunto, reboot, ma si tratta solamente di ipotesi.

In attesa di saperne di più ecco tre giochi di Dragon Ball da non perdere aspettando novità su DBZ Budokai Tenkaichi 4.