Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4: lo vedremo nel weekend? Noi ci speriamo!

Siamo stati tra i primi dopo la Summer Game Fest ad alzare il dubbio: che fine ha fatto Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4?, ipotizzando anche una possibile apparizione del gioco all'Anime Expo di luglio. E noi continuiamo a sperare fortemente, adesso con un motivo in più.

A sorpresa, Bandai Namco ha annunciato il Summer Showcase in programma il primo luglio, nella notte tra venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio il publisher terrà un proprio evento estivo, tra i giochi confermati troviamo Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storms Connections, Sword Art Online Last Recollection, One Piece Odyssey, Sand Land e Baten Kaitos I & II HD Remaster.

Ci sarà anche Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4? Non ci sono certezze, ma quale miglior occasione di uno showcase Bandai Namco per mostrare al pubblico il gameplay o un trailer del nuovo gioco di Dragon Ball?

Il Bandai Namco Summer Showcase è parte di Anime Expo 2023 in programma dal primo al 4 luglio... altro evento da seguire con attenzione, con la giornata di sabato 1 luglio da tenere particolarmente d'occhio per eventuali novità, dato che il primo giorno avrà un focus particolare sui giochi Bandai Namco.

E' arrivato il momento di togliere i veli a Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4? Sperate insieme a noi, ne sapremo di più nel fine settimana.