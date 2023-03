E' Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi mania: superato The Last of Us su Twitter!

L'hype per Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 ha raggiunto livelli stellari: il gioco di Bandai Namco è in tendenza su Twitter con oltre 250.000 Tweet raggiunti nelle ultime ore, superando così The Last of Us tra i trending topic.

E' ormai consuetudine vedere The Last of Us in tendenza in lunedì dopo la messa in onda della puntata settimana la domenica notte, questa volta però il "timing" è andato a vantaggio di Budokai Tenkaichi 4, l'annuncio è avvenuto proprio mentre la puntata 8 di The Last of Us era (qui la recensione di The Last of Us 1x08) in onda, nel corso della giornata di ieri poi Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 ha superato il numero di Tweet della nuova puntata della serie TV HBO, penultimo episodio della prima stagione.

L'annuncio di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 ha rotto Internet, in poche ore la rete è stata invasa di post, commenti, video e meme per festeggiare il ritorno di questa amatissima saga. Al momento sappiamo molto poco sul nuovo DBZ Budokai Tenkaichi, Bandai Namco ha diffuso un breve teaser ma non ha rivelato la finestra di lancio, le piattaforme supportate e il roster, dunque non ci resta che attendere i prossimi mesi per saperne di più su questo attesissimo picchiaduro.