Dragon Ball Z, GT e Super: prenota le nuove figure Banpresto da GameStopZing

Se siete dei grandi appassionati di Dragon Ball, e oltre a guardare gli anime e leggere i manga amate circondarvi di ogni genere di gadget a tema, allora sarete felici di sapere che nel corso dei prossimi mesi del 2021 arriveranno sul mercato tante nuove figure prodotte da Banpresto, tutte già prenotabili da GameStopZing.

La selezione copre le serie Z, GT e Super, e spazia dai principali eroi del franchise ai villain più temibili. Il 26 febbraio verranno lanciati Goku (Ichibansho Strong Chains) a 44,98 euro, Super Saiyan Broly (Ichibansho Rising Fighters) a 54,98 euro, Krillin (Ichibansho Strong Chains) a 39,98 euro, Super Saiyan Vegeta (Resolution Of Soldiers Ver. 2) a 34,98 euro, Super Saiyan God Super Saiyan Son Goku (Chosenshiretsuden 2) a 29,98 euro, Super Saiyan Bardack (Ichibansho Rising Fighters) a 44,98 euro e Goku Ultra Istinto (The Super Warriors Special) a 29,98 euro. Il 30 aprile toccherà a Super Saiyan Son Goku (Ultimate Soldiers) a 35,98 euro, The Son Goku V (Super Maximatic) a 44,98 euro, Son Goku Super Saiyan 4 (World Figure Colosseum 3 Super Master Piece) a 69,98 euro, Vegeta Super Saiyan 4 (Special Move) a 34,98 euro, Goku Super Saiyan 3 (Vs Omnibus) a 54,98 euro, Shenron (Creator x Creator) a 29,98 euro e altri ancora.

Si prosegue inoltre il 31 maggio con altre uscite ma, dato che le immagini valgono più di mille parole, vi invitiamo a recarvi sul sito ufficiale di GameStopZing per dare un'occhiata alla collezione completa delle 27 figure di Dragon Ball in arrivo nel 2021!