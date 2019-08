Dragon Ball Z invade Sekiro Shadows Die Twice con una nuova mod

Sebbene Activision e From Software non sembrino interessate ad un'espansione per Sekiro: Shadows Die Twice, a tenere vivo l'interesse dei giocatori per il titolo sono i modder, i cui lavori continuano ad essere pubblicati con una certa costanza.

L'ultima mod del gioco che sta spopolando tra gli utenti è dedicata a Dragon Ball Z e, per la precisione, ha come protagonista Krillin. Potrete quindi sostituire il modello poligonale del Lupo senza un braccio con quello dell'amico pelato di Goku (si tratta del modello visto in Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3), il quale potrà continuare a morire anche nel difficilissimo action in terza persona degli stessi autori di Dark Souls e Bloodborne.

Prima di lasciarvi ad un filmato in 4K che mostra la mod in movimento, vi ricordiamo che potete trovare tutte le informazioni su come scaricare e installare i file necessari ad attivarla sulla relativa pagina di NexusMods. Va inoltre precisato che l'installazione della Krillin Mod ha come requisito fondamentale il Sekiro Mod Engine, software che permette di applicare le varie mod al gioco.

A proposito, avete già dato un'occhiata alla mod di Sekiro a tema Toy Story? Di recente è stata inoltre pubblicata una particolare mod che trasforma Sekiro in Bloodborne grazie all'aggiunta di alcuni elementi extra nel combat system.