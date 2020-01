Dragon Ball Z Kakakot: a caccia di segreti ed Easter Egg che espandono la mitologia di DB!

Recentemente approdato sugli scaffali videoludici di tutto il mondo, Dragon Ball Z: Kakarot offre al pubblico una trasposizione dei diversi archi narrativi che vanno a comporre la saga Z del celebre manga di Akira Toriyama.

La produzione targata CyberConnect 2, tuttavia, non si limita ad una fedele riproposizione, ma offre anche alcuni spunti interessanti volti ad espandere la mitologia di questo celebre ed amato universo immaginario. Per offrirvi una panoramica dei contenuti più interessanti e curiosi, il team di Everyeye ha realizzato un apposito video, in cui partiamo all'esplorazione di questa galassia Saiyan videoludica, alla ricerca dei migliori segreti ed easter egg nascosti all'interno di Dragon Ball Z: Kakarot. Come da tradizione, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che, ovviamente, sul Canale YouTube di Everyeye.it: non ci resta dunque che augurarvi una buona visione!



Ne approfittiamo inoltre per segnalarvi che all'interno del gioco creato da CyberConnect2 sono presenti molti riferimenti anche agli archi narrativi antecedenti alla serie Z. Il nostro Gabriele Laurino ve ne ha parlato all'interno di uno speciale interamente dedicato a tutti i riferimenti alla serie Dragon Ball presenti in DBZ Kakarot, durante il quale gli spettatori hanno potuto seguire le avventure di un giovanissimo Goku.