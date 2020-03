Dragon Ball Z Kakarot: Vegito e Gotenks liberamente utilizzabili? I test degli utenti

Da alcuni giorni un nuovo aggiornamento pubblicato dagli sviluppatori del team di CyberConnect2 ha reso disponibile la macchina del tempo in Dragon Ball Z: Kakarot.

L'oggetto rende possibile per i giocatori che hanno ultimato la campagna principale dell'Action RPG di fare ritorno a momenti determinati dell'avventura. In questo modo, è possibile cercare di ottenere punteggi migliori nei combattimenti oppure dedicare tempo a quest secondarie lasciate incompiute nel corso della propria partita. Tra gli effetti della macchina del tempo di Dragon Ball Z: Kakarot figura inoltre la possibilità di tornare a vestire i panni di Vegito e Gotenks.

Le due amate fusioni, rispettivamente generate da Goku e Vegeta e da Trunks e Goten, non sono infatti attualmente selezionabili come personaggi all'interno dell'endgame. Di conseguenza, è possibile vestire i loro panni solamente durante lo scontro con Super BUU, ripercorribile grazie alla macchina del tempo. Ma Vegito e Gotenks saranno mai pienamente giocabili? Alcuni giocatori hanno provato a condurre dei test e la risposta, purtroppo, sembra essere negativa. Al momento, infatti, pur cimentandosi più volte nello scontro, le due fusioni non avanzano di livello: circostanza che sembra escludere cambiamenti nel loro attuale ruolo.



In attesa di eventuali ufficializzazioni in tal senso, ricordiamo che CyberConnect2 è attualmente impegnata nello sviluppo di un gioco PS4 a tema Demon Slayer.