Dragon Ball Z Kakarot: 20 minuti di gameplay esclusivo in 4K!

Dragon Ball Z Kakarot è uno dei più importanti titoli della lineup Bandai Namco, alla Gamescom il publisher ha messo a disposizione dei visitatori una demo giocabile decisamente ricca. L'abbiamo provata, ve la mostriamo in 4K!

Il publisher giapponese ha approfittato della fiera tedesca per rivelare tante novità sul gioco, a partire dalla conferma della presenza della Saga di Cell in Dragon Ball Z Kakarot, confermando la presenza di personaggi come Gohan, gli Androidi C-16 e C-17, Cell e Trunks del Futuro, oltre ovviamente a Goku, Vegeta e Crilin.

Altra interessante notizia riguarda la presentazione di Bonyu (un ex membro della Squadra Ginew) personaggio inedito creato appositamente dalla matita di Akira Toriyama, papà della serie che torna così a lavorare sulla sua saga più amata e conosciuta nel mondo.

Per approfondire le meccaniche di gioco vi rimandiamo al video gameplay di Dragon Ball Z Kakarot che trovate qui sopra, visibile anche in 4K. Il nuovo gioco dei Saiyan uscirà nel 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, una finestra di lancio precisa non è stata comunicata dal publisher.

Al Tokyo Game Show di settembre Bandai Namco potrebbe diffondere ulteriori dettagli sul progetto, considerando l'enorme popolarità di Dragon Ball in Giappone l'ipotesi non è del tutto da scartare.