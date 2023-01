Dragon Ball Z Kakarot: il 23esimo Torneo Tenkaichi protagonista del nuovo DLC

Bandai Namco ha pubblicato il trailer di lancio di Dragon Ball Z Kakarot Bardock Alone Against Fate, il video di presentazione del nuovo DLC nasconde in realtà una sorpresa, ovvero un piccolo teaser del prossimo contenuto aggiuntivo...

Come emerso da alcuni rumor dei mesi scorsi, il nuovo DLC di Dragon Ball Z Kakarot ci riporta alle origini della serie con un arco narrativo dedicato al 23esimo Torneo Tenkaichi. Alcune sequenze alla fine del trailer di Bardock Alone Against Fate mostrano la sagoma di Goku all'ingresso del Torneo, con la didascalia Coming Soon in bella vista.

Il Season Pass 2 di Dragon Ball Z Kakarot si aprirà dunque con l'arco narrativo del 23esimo Torneo Tenkaichi, al momento non ci sono altri dettagli ma questo teaser è bastato per incuriosire i giocatori, che non vedono giustamente l'ora di saperne di più.

Il DLC Bardock Alone Against Fate esce il 13 gennaio insieme alle versioni next-gen di Dragon Ball Z Kakarot per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, disponibile anche come aggiornamento gratis per i possessori del gioco su PS4 e Xbox One. Bandai Namco ha poi annunciato che Dragon Ball Card Warriors Online chiude nel 2023, il gioco di carte non ha riscosso il successo sperato e i server chiuderanno definitivamente nl corso dell'anno.