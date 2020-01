Dragon Ball Z Kakarot accoglie...Sonic Super Saiyan, grazie ad una mod!

Da pochi giorni, Dragon Ball Z: Kakarot, nuova creatura videoludica creata dagli sviluppatori di CyberConnect2, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.

E come da tradizione, l'utenza di quest'ultima piattaforma non ha esitato a dedicarsi con passione alla creazione di mod dedicate a questo nuovo universo Saiyan. Tra i modder appassionati troviamo anche l'utente attivo su YouTube come "Beatz": quest'ultimo sta infatti impiegando le proprie energie nella creazione di una mod volta ad introdurre nel gioco...Sonic! Il celebre porcospino blu è infatti il protagonista assoluto del filmato che potete visionare in apertura a questa news, con il quale viene illustrata un'anteprima della mod creata dal giocatore. Al suo interno possiamo ammirare un Sonic in versione Super Saiyan sostituirsi al giovane Gohan e dedicarsi ad uno scontro senza esclusione di colpi contro Cell. Cosa ve ne pare del risultato ottenuto fino ad ora dal modder?



