Dragon Ball Z Kakarot si aggiorna con il gioco di carte Dragon Ball Card Warriors

Bandai Namco ha annunciato che a partire da oggi i giocatori di Dragon Ball Z Kakarot potranno sfidarsi online grazie al nuovo aggiornamento gratuito che aggiunge la modalità di gioco extra Dragon Ball Card Warriors.

Usando strategicamente due mazzi di carte con diverse caratteristiche, i fan saranno in grado di costruire tattiche efficaci per sconfiggere i propri avversari. Ridurre gli HP degli avversari sarà la chiave della vittoria.

Tre le modalità disponibili nel gioco di carte Card Warriors:

Casual Mode : in cui è possibile fare partire casuali, contro altri giocatori, senza valore per la classifica

: in cui è possibile fare partire casuali, contro altri giocatori, senza valore per la classifica Ranking Battle Mode : Per poste più alte! I giocatori possono provare le partite classificate in cui vincere o perdere incide sulla classifica

: Per poste più alte! I giocatori possono provare le partite classificate in cui vincere o perdere incide sulla classifica Tournament Battle: evento mensile in cui i giocatori sono separati in tre team opposti. I giocatori del miglior team otterranno una ricompensa esclusiva

Dragon Ball Card Warriors è disponibile ora come aggiornamento gratis per tutte le versioni (PC, PS4 e Xbox One) di Dragon Ball Z Kakarot, per l'occasione Bandai Namco ha pubblicato anche un video che mostra nel dettaglio tutte le novità dell'update gratis per uno dei giochi di Dragon Ball più venduti degli ultimi anni.