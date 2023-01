Dragon Ball Z Kakarot: aggiornamento Xbox Series X rinviato a data da destinarsi

Nel weekend sono stati segnalati problemi con l'aggiornamento Next-Gen di Dragon Ball Z Kakarot per PS5 e Xbox Series X/S, provando ad aggiornare la propria copia del gioco, gli utenti hanno ricevuto un messaggio di errore.

Se su PS5 la situazione non sembra essere così grave, lo stesso non si può dire su Xbox Series X/S, con Bandai Namco che ha rimandato a data da destinarsi l'aggiornamento Next-Gen di Dragon Ball Z Kakarot e la pubblicazione del DLC Bardock Alone Against Fate, connesso a doppio filo con questo upgrade.

Se dunque possedete Dragon Ball Z Kakarot per Xbox One, al momento l'aggiornamento alla versione Xbox Series X/S risulta impossibile, restiamo in attesa di notizie certe da parte del publisher sulla data di arrivo dell'aggiornamento e sulla pubblicazione del nuovo DLC per i giocatori Xbox.

Su PlayStation 5 i problemi non sembrano essere stati definitivamente risolti, ma un minor numero di utenti è stato colpito dalle problematiche di aggiornamento, mentre su Xbox la situazione sembra più grave con problemi tecnici dichiarati e riconosciuti da sviluppatori e publisher.

Nel frattempo è emerso un teaser per il nuovo DLC di Dragon Ball Z Kakarot incentrato sul 23esimo Torneo Tenkaichi, al momento però non sono emersi dettagli sul nuovo contenuto aggiuntivo.